1. Визуальная диагностика статики

3. Стоя, в нейтральном положении анализируются:

4. Оцените постуральный баланс мышц-антагонистов:

5. Для удобства объективной оценки нарушений статики опорно-двигательного аппарата, тело человека условно разбивается на несколько регионо

6. Отвес (1), опущенный из медиального края слухового прохода, проходит по переднему краю голеностопного сустава.

8. Большая ягодичная

9. Слабая средняя ягодичная

10. Грушевидная мышца

11. Квадратная мышца поясницы

12. ТФЛ и приводящие

13. Портняжная и нежная

14. Слабая передняя большеберцовая

15. Слабая прямая мышца живота

16. поперечная мышца живота

20. Слабость 4-х главой бедра и укорочение экстензоров

нейтральном положении: стоя, сидя,лежа;в положении, провоцирующем боль;в положении, купирующем боль.Оптимальность статики в целом, так какпатобиомеханические изменения в шейном отделепозвоночника и плечевом поясе часто являются следствиемдисфункций крестца, разной длины ног и др.Контуры мышц, наличие гипо- и гипертрофии.Симметричность развития мускулатуры и тонус мышц.Проверьте ротацию рук, лопаток, таза, ног.Симметричность уровня положения затылка.Симметричность уровня положения ключиц.Симметричность уровня положения лопаток.Симметричность уровня положения нижних ребер.Симметричность уровня положения тазовых костей.Симметричное положение линии талии и бедер.Состояние надключичных и подключичных ямок.Оцените колени с двух сторон на флексию и экстензию.Участие грудной клетки и живота в дыхании.Выраженность естественных изгибов: шейного ипоясничного лордозов, грудного кифоза.Верхней порции трапециевидной и широчайшей мышцыспины (одна поднимает, а другая опускает плечо вцелом);Наружных и внутренних ротаторов плеча;Ромбовидной и передней зубчатой (одна смещаетнижний угол лопатки медиально, а другая латерально);Большой грудной (ключичной порции) и грудиноключично-сосцевидной (одна опускает, а другаяподнимает ключицу);Передней и задней порций дельтовидной мышцы;Прямой мышцы живота и прямой мышцы бедра (однаопускает, а другая поднимает переднюю часть таза);Большой ягодичной мышцы и подвздошно-поясничноймышцы.Для удобства объективной оценкинарушений статики опорнодвигательного аппарата, телочеловека условно разбивается нанесколько регионов, каждый изкоторых оценивается спереди, сзади исбоку.Горизонтальные линии, проходящиечерез границы регионовпозвоночника и конечностей, в нормепараллельны между собой иплоскости опоры.Отвес (1), опущенный из серединырасстояния между затылочнымибуграми, проходит через серединурасстояния между стопами пациента.Настороне слабости– поясничныйгиполордозВнутренняя ротацияногиПоясничный сколиозв сторону укороченияТаз, плечо иголоваприподняты насторонеслабостиТазровный,горизонтальныйВнутренняяротация стопына сторонеслабостиНаружнаяротация стопына сторонеукорочения12 ребро поднято настороне слабости иопущено на сторонеукороченияУровень тазагоризонтальныйровныйПОП отклонен всторонугипертоничноймышцыНаклонтаза всторонуукороченной тфл ислабой приводящейПациент сгипертоничной тфлкосолапитНа стороне слабости:задняя ротация таза,короткая нога,вальгусное коленоПронация колена или плоскостопиеПлоскостопие усиливается присочетании со слабостью поясничноймышцы, ведущей к внутренней ротацииногиПерекос таза игрудной клеткиГрудная клетка илобковые костиотдаляютсяПри двусторонней слабости –поясничный гиперлордоз.Перегрузка дугоотросчатыхсуставовПри слабости – боковое вздутиеживота, которое лучше видно,когда пациент приседаетПри укорочении –сближениереберной дуги и подвздошнойостиЗадняя ротациятазаГиполордозСогнутые колениНарушение осанкиВозможная слабость мышцУшные раковинына разном уровнеМышцы шеи, ромбовидные, крестцово-остистые, поясничные,Плечи на разном уровнеШирочайшие спины, мышцы шеи, средние ягодичные, верхние порциитрапециевидных, дельтовидныеБедра на разном уровнеПоясничная, аддукторы,средние ягодичныеРотация плечПоднимающая лопатку,широчайшая спины, крестцово-остистыеПередне-заднее скручивание тазаПоясничная, мышца, напрягающая широкую фасцию бедра, портняжная, мышцыживотаМедиальная ротация рукМалая круглаяРуки отстоят от телаСредняя ягодичная, поясничнаяВыпяченный живот, поясничный лордозМышцы живота, грушевидные, поясничныеСглаженный грудной кифоз,поясничный кифозКрестцово-остистые,поясничные0-образное искривление ног – варусные колениАддукторы, широкая фасция, средние ягодичныеХ-образное искривление ног -вальгусные колениПортняжные, стройныеГиперэкстензия коленных суставовПодколенные, икроножные, четырехглавыеПередний наклон ногКамбаловидныеС-образный сколиозМышцы живота, крестцово-остистые, широчайшая спиныПронация лодыжек илиплоская стопаПоясничные,передние большеберцовыеСтопы развернуты вовнутрь (косолапие)Поясничные, грушевидные (билатерально)Стопы ротированы кнаружиАддукторы, экстензоры бедра, малоберцовые, поясничные, стройныеСупинация лодыжекМалоберцовые